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NY Prosecutor Says He Was Told To 'Find Crimes' To Target Trump Allies

NY Prosecutor Says He Was Told To 'Find Crimes' To Target Trump Allies

NY Prosecutor Says He Was Told To 'Find Crimes' To Target Trump Allies A veteran prosecutor in New York Attorney General Letitia James' office says he was ordered to find crimes to pin on people connected to President Donald Trump, and the fallout left him on paid leave within days.

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