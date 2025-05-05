Россияне за сутки скупили кефир, который пьет Путин

После того, как в эфире федеральных каналов показали продукты, появившиеся на кухне во время ночного визита журналистов к президенту России Владимиру Путину, в магазинах был зафиксирован ажиотажный спрос на эти товары.
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