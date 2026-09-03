Путин: проект "Арктика. Генеральная уборка" продолжится

Экологический проект «Арктика. Генеральная уборка» продолжил свою работу. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
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