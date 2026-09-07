Анджелина Джоли вместе с сыном Ноксом посетила боксёрский клуб в Харькове

Анджелина Джоли, которая сейчас находится в Украине, приехала в Харьков вместе с сыном. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины в своём телеграм-канале.
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