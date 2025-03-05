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Песков назвал позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США

Песков назвал позитивной готовность Зеленского вернуться к переговорам с США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение украинского президента Владимира Зеленского о его готовности к переговорам для урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

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