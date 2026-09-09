Казаннан Татарстан районнарына 5,8 миллионнан артык сайлау бюллетене җибәрелгән

Бүген Казаннан Татарстан районнарына сакчылар озатуында 5,8 миллионнан артык бюллетень җибәрелгән. Алар территориаль сайлау комиссияләренә китереләчәк һәм беренче тавыш бирү көненә, 18 сентябрьгә, участокларда булачак, дип хәбәр итте журналистларга ТР Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев.
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