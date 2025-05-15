ФСБ задержала шестерых человек за подготовку терактов в Москве и Тюмени

Сотрудники силовых ведомств провели в 81 российском регионе мероприятия по недопущению распространения среди молодежи идеологии массовых убийств и суицида, в результате чего удалось задержать шестерых человек, которые были причастны к подготовке вооруженных нападений и насильственных акций.
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