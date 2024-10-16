Врач УЗИ из Казани в ЛНР: «Работаем в режиме 24 на 7, сколько будет пациентов – все наши»

Врач из Татарстана Юрий Дзукаев не в первый раз помогает жителям подшефного республике Лисичанска. В свою последнюю командировку в ЛНР он проводил УЗИ-исследование, которое уже давно было недоступно для лисичан.
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