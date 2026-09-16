«Хватит значит хватит». Новые подробности спора Хэмилтона с Ferrari после аварии

FerrariРуководителю Ferrari Фредерику Вассёру пришлось лично вмешаться в радиообмен с Льюисом Хэмилтоном после того, как семикратный чемпион мира проигнорировал неоднократные указания своего гоночного инженера Карло Санти остановить машину после аварии на Мадринге.