«Хватит значит хватит». Новые подробности спора Хэмилтона с Ferrari после аварии

FerrariРуководителю Ferrari Фредерику Вассёру пришлось лично вмешаться в радиообмен с Льюисом Хэмилтоном после того, как семикратный чемпион мира проигнорировал неоднократные указания своего гоночного инженера Карло Санти остановить машину после аварии на Мадринге.
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