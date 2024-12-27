Госавтоинспекция Ивановской области информирует о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период новогодних праздников

С 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года регистрационно-экзаменационные подразделения в Ивановской области будут работать в следующем режиме: 30 и 31 декабря 2024 года – выходные дни; 1, 2, 5, 6, 7 и 8 января 2025 года - выходные дни; 3 и 4 января 2025 года – рабочие дни.