smi.today

4 387 подписчиков

Представлен новейший кроссовер ИЖ-2717 “Булат” 2023-2024 дешевле миллиона

Представлен новейший кроссовер ИЖ-2717 “Булат” 2023-2024 дешевле миллиона

Стало вполне очевидно, что в ближайшей перспективе “АвтоВАЗ” сосредоточится на выпуске китайских автомобилей под брендом Lada.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх