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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Статус и Закон

Статус и Закон

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не довели этот закон об иноагентах до ума, ох не довели. По делу следовало бы вместе с присвоением почётного статуса человека, работающего на деньги другого государства целенаправленно, методично и зачастую злонамеренно против собственной страны, конфисковывать всё его имущество на территории той страны, против которой он работает, то бишь его бывшей Родины.

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Комментарии
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Андрей
Захотел свалить? Может пусть и валит? Но вот если он ТАМ решил дерьмом поливать свою бывшую Родину, то тогда все его накопления в РФ должны конфисковываться... Нет?
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