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Мэр Орла согласовал облик будущей 19-этажки на территории бывшего завода «Малютка»

Мэр Орла согласовал облик будущей 19-этажки на территории бывшего завода «Малютка»

В Орле на Полесской, 28-д на месте недостроенного энергокорпуса бывшего завода «Малютка» планируется строительство 19-этажного МКД.

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