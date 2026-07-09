Свищев: не вижу сценария, что российских лыжников не вернут

Президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что не планирует подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) для возвращения российских лыжников на международные соревнования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии