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Газета.ру

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Свищев: не вижу сценария, что российских лыжников не вернут

Свищев: не вижу сценария, что российских лыжников не вернут

Президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что не планирует подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) для возвращения российских лыжников на международные соревнования.

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