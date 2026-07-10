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Белый дом согласовал сокрушительные санкции против России

Белый дом согласовал сокрушительные санкции против России

Сенат Конгресса США согласовал законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

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