Белый дом согласовал сокрушительные санкции против России

Сенат Конгресса США согласовал законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.
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