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RT Russia

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Специалист Елин напомнил о штрафах за неуплату имущественного налога до 1 декабря

Специалист Елин напомнил о штрафах за неуплату имущественного налога до 1 декабря

Руководитель аудиторско-консалтинговой компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Елин напомнил, что за неуплату налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов до 1 декабря начисляются пени.

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