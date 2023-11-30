Специалист Елин напомнил о штрафах за неуплату имущественного налога до 1 декабря

Руководитель аудиторско-консалтинговой компании АИП, эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергей Елин напомнил, что за неуплату налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов до 1 декабря начисляются пени.