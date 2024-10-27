Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кот Рыжый
    Как же он омерзителен!Соседи разозлилис...
  • Валерий Протасов
    Дурень ты итальянский! Нашёл о чём писать.Итальянец описал ...
  • Надежда
    Ну, всё, хуторяне, теперь вас точно посетит песец... ну, тот, который не лечится!(😡Украина добилась ...

В Госдуме рассказали о нежелании Запада смириться с выбором стран пути суверенитета

В Госдуме рассказали о нежелании Запада смириться с выбором стран пути суверенитета

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале рассказал, что западные государства не признают результаты парламентских выборов в Грузии, поскольку ни США, ни ЕС не хотят смириться с тем, что все больше государств выбирают путь суверенного развития.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх