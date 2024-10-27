В Госдуме рассказали о нежелании Запада смириться с выбором стран пути суверенитета

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале рассказал, что западные государства не признают результаты парламентских выборов в Грузии, поскольку ни США, ни ЕС не хотят смириться с тем, что все больше государств выбирают путь суверенного развития.
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