Психолог рассказала, как правильно делать домашние задания с ребенком

Анна Кудрявая научила родителей снимать стресс и не орать во время выполнения «домашки» В среднем российский школьник тратит на домашние задания 4,5 часа, больше занимаются только в ОАЭ – там на «домашку» уходит 6,5 часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии