Медики назвали всего два продукта, которые снизят риск сердечных приступов у мужчин старше 40 лет

Медики назвали всего два продукта, которые снизят риск сердечных приступов у мужчин старше 40 летПостоянное употребление в пищу этих продуктов способствует снижению риска сердечных приступов, рассказа медики.
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