Топливный кризис вышел за пределы России? Дефицит бензина уже грозит странам, завязанным на российских поставках нефтепродуктов, — Таджикистану, Узбекистану, Киргизии и Монголии.
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Топливный кризис вышел за пределы России? Дефицит бензина уже грозит странам, завязанным на российских поставках нефтепродуктов, — Таджикистану, Узбекистану, Киргизии и Монголии.
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