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Регионы России

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Лидеры России, Азербайджана и Ирана обсудили форматы сотрудничества в Туркмении

Лидеры России, Азербайджана и Ирана обсудили форматы сотрудничества в Туркмении

9 октября в Туркменистане состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана.

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