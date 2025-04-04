Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дачно-огородные радости

5 861 подписчик

Свежие комментарии

  • Мечтательница
    Кстати такие же котлетки из свининки или филе рыбы, не менее вкусны. Только время приготовления, в зависимости от мяс...Рубленые котлеты ...
  • Мечтательница
    Я из называю "котлетки растрепки" 😁. Потому что мяско в котлетках ложится не ровно.Рубленые котлеты ...
  • Александр Мальцев
    Да,это вкусно! Причëм,можно сыр не добавлять,готовить без него.В общем,всë равно хороший результат.Рубленые котлеты ...

Как очистить одежду, если вы испачкали ее соевым соусом? Самые сложные пятна

Как очистить одежду, если вы испачкали ее соевым соусом? Самые сложные пятна

Суши, близкие люди и любимый фильм — три составляющие отличного вечера. Все может продолжаться хорошо до тех пор, пока капля соевого соуса не упадет на вашу новую вещь… Удалить загрязнения при помощи обычного мыла не так уж просто, но, к счастью, существуют действенные способы, как просто и быстро очистить одежду от сложного пятна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх