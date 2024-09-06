Экономист посоветовал с 40 лет копить на пенсию акциями

Он предложил вкладываться в бумаги "первоклассных" компаний В России более 35 лет социальная пенсия в пять-шесть раз отстает от советской пенсии по старости, но можно обзавестись пассивным доходом и получать достойную пенсию в 50 тыс.
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