Житель Москвы из-за жены задержал на два часа поезда до Самары

Происшествие случилось в предновогоднюю неделю в столице.Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, 36-летний житель Москвы сообщил о том, что все поезда, которые следуют из столицы в Самару заминированы.
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