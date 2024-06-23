Около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов затоплены в Приморье

В Лесозаводском округе Приморья оказались подтоплены около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов, глава округа вызван в межрайонную прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии