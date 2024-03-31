Приготовление настоящего кваса СССР как из желтой бочки

Приготовление кваса по рецепту СССР Нарезаем 1 булку пшенично-ржаного хлеба на небольшие квадратики, укладываем их в противень для полной просушки и поджарки в духовке при температуре 180-200 градусов Цельсия.
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