Глава JPMorgan предупредил о самом опасном времени за десятилетия

Global Look Press/Shen Hong/ZUMAPRESS.com Конфликт на Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке могут сказаться на энергетических и продовольственных рынках, мировой торговле и геополитических отношениях, заявил гендиректор JPMorgan Джейми Даймон.