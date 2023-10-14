Глава JPMorgan предупредил о самом опасном времени за десятилетия

Global Look Press/Shen Hong/ZUMAPRESS.com Конфликт на Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке могут сказаться на энергетических и продовольственных рынках, мировой торговле и геополитических отношениях, заявил гендиректор JPMorgan Джейми Даймон.
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