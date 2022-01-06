На виртуальной встрече глав МИД стран НАТО обсудят тему Украины

Global Look Press Внеочередное виртуальное заседание глав МИД стран-членов НАТО, намеченное на 7 января, будет посвящено ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности, рассказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
Global Look Press Внеочередное виртуальное заседание глав МИД стран-членов НАТО, намеченное на 7 января, будет посвящено ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности, рассказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
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