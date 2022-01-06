РЕН ТВ Новости

194 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Куперман
    В США не понимают...
  • Гаврила Мудрый
    ХА ХА ХА клоун блин - все помои которые он вылил на Россию имеют прямое отношение к пиндостану. Хорошо что их не позв...В США не понимают...
  • Виктор Астаповский
    Вот пидарюга пиндосовская,чья бы корова мычалаВ США не понимают...

На виртуальной встрече глав МИД стран НАТО обсудят тему Украины

На виртуальной встрече глав МИД стран НАТО обсудят тему Украины

Global Look Press Внеочередное виртуальное заседание глав МИД стран-членов НАТО, намеченное на 7 января, будет посвящено ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности, рассказала официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх