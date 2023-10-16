В Турции допустили пересмотр Анкарой позиции по членству Швеции в НАТО

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua В Турции могут пересмотреть позицию по вопросу ратификации заявки Швеции на членство в НАТО из-за инцидента со сбитым в Сирии турецким беспилотником, сообщили в газете Hurriyet.
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