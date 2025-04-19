Архимандрит Вассиан: ситуация в Иерусалиме сложная, но стабильная

Архимандрит Вассиан, глава Русской духовной миссии в Иерусалиме, рассказал о стабильной, но напряженной обстановке вокруг собственности Иерусалимского патриархата и конфликтах с радикальными организациями, сместив акцент на арабо-израильский конфликт в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии