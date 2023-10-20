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В Подмосковье в мусорном контейнере нашли тело новорожденного младенца

В Подмосковье правоохранители выясняют обстоятельства смерти новорожденного младенца, тело которого было найдено в мусорном контейнере на территории Балашихи, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры.

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