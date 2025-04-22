WP: США упразднили группу по сбору данных о действиях РФ на Украине

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ликвидировала межведомственную группу, занимавшуюся сбором данных о приписываемых России преступлениях в ходе конфликта на Украине.
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