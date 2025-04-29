Если западные поставки оружия и денег прекратятся, Украина может попытаться создать ядерное оружие. Об этом в эфире видеоблога скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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