Если западные поставки оружия и денег прекратятся, Украина может попытаться создать ядерное оружие. Об этом в эфире видеоблога скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».