«Туристический вагон» завершил сезон увлекательных поездок в Выборг и Гатчину

Он перевез за это время более 1200 пассажиров Северо-Западная пригородная пассажирская компания совместно с Гильдией экскурсоводов Выборга завершили сезон поездок «Туристического вагона», который подарил увлекательные путешествия в Выборг и Гатчину более чем 1200 пассажирам.