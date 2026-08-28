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Россиянки возвращаются к «чистой красоте» после ярких летних образов

Россиянки возвращаются к «чистой красоте» после ярких летних образов

С приближением осени на смену ярким летним образам постепенно приходят более естественные решения в части уходовых процедур: россиянки поддерживают тренд «чистой красоты», сообщили AdIndex в пресс-службе «Авито Услуг» по итогам собственного исследования.

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