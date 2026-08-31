Финский суд сменил россиянину Тордену пожизненный срок на 12,5 года колонии

Пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) в Финляндии заменили на 12,5 года колонии.
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