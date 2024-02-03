Личные предметы Александра Пушкина и Константина Батюшкова покажут на выставке в Кириллове

Уникальные предметы, принадлежавшие поэтам Александру Пушкину и Константину Батюшкову, покажут на выставке в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике к 225-летию со дня рождения Пушкина и в год 100-летия музея, сообщили в музее-заповеднике.
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