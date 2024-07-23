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Китай

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Премьер Госсовета КНР призвал Тяньцзинь продвигать высококачественное развитие путем углубления реформ

Тяньцзинь, 22 июля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник призвал город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая выполнить все задачи реформ, продвигать открытость высокого уровня, активно внедрять инновации и продвигать высококачественное развитие путем дальнейшего всестороннего углубления реформ.

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