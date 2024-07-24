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В Грузии связали покушение на главу "Грузинской мечты" с попыткой убить Трампа

В Грузии связали покушение на главу "Грузинской мечты" с попыткой убить Трампа

TASS/AP/Shakh Aivazov Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на главу правящей партии страны "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили готовили те же силы, что причастны к покушениям на бывшего президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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Eduard
ЦРУ всюду виноваты!
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