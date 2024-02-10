Загадка про международный финансовый капитал

Проблема влияния международного финансового капитала до сих пор не воспринимается с необходимой серьезностью ни нами (что предсказуемо, ведь нас долго приучали, что за нас думает партия, а до того — царь-батюшка), ни нашим политическим классом (что противоестественно, поскольку он для того и существует, чтобы думать за всех и обо всем).