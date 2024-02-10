Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Полный долбодятел, этот подонок, лжец и убийца Буданов....«Это катастрофа»:...
  • Степан Жуковский
    А не эти ли у блю   д   ки , в 2014 году ехали в тогда ещё Киев на майдан , не они ли всё это затеяли ??? Думали , чт...«Позор! Какая вой...
  • Игорь Петров
    Хотят быть ядерной пылью?Министр обороны Н...

Загадка про международный финансовый капитал

Загадка про международный финансовый капитал

Проблема влияния международного финансового капитала до сих пор не воспринимается с необходимой серьезностью ни нами (что предсказуемо, ведь нас долго приучали, что за нас думает партия, а до того — царь-батюшка), ни нашим политическим классом (что противоестественно, поскольку он для того и существует, чтобы думать за всех и обо всем).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх