Путин: Россия откажется от ракетного моратория, если США разместят оружие в Германии

Во время выступления 28 июля на Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в Петербурге Владимир Путин обратил внимание на заявление США и Германии, что с 2026 года на территории ФРГ могут появиться американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности.