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Путин: Россия откажется от ракетного моратория, если США разместят оружие в Германии

Путин: Россия откажется от ракетного моратория, если США разместят оружие в Германии

Во время выступления 28 июля на Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в Петербурге Владимир Путин обратил внимание на заявление США и Германии, что с 2026 года на территории ФРГ могут появиться американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности.

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Eduard
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