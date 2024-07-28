Путин: Россия откажется от ракетного моратория, если США разместят оружие в Германии

Во время выступления 28 июля на Главном военно-морском параде ко Дню ВМФ в Петербурге Владимир Путин обратил внимание на заявление США и Германии, что с 2026 года на территории ФРГ могут появиться американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности.
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