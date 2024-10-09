Музей в Гданьске: как на Западе переписывают историю, приравнивая СССР к Третьему рейху Русофобия на Западе сегодня достигла небывалых показателей за всю историю.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Музей в Гданьске: как на Западе переписывают историю, приравнивая СССР к Третьему рейху Русофобия на Западе сегодня достигла небывалых показателей за всю историю.
Свежие комментарии