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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Сьона»: «Миранчук сможет уйти, если агент найдет клуб, который выплатит отступные. Так было оговорено»

Президент «Сьона»: «Миранчук сможет уйти, если агент найдет клуб, который выплатит отступные. Так было оговорено»

«Давайте закончим чемпионат, а уже потом будем обсуждать будущее Антона в команде. У нас семь очков преимущества над командой, которая напрямую вылетает из лиги, и разница мячей лучше.

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