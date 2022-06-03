WP: Си Цзиньпин велел найти способы помочь России деньгами в обход санкций

Возможности помочь финансово Российской Федерации, не нарушая букву западных санкций, поручил найти своим подчиненным председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, пишет 2 июня The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
Возможности помочь финансово Российской Федерации, не нарушая букву западных санкций, поручил найти своим подчиненным председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, пишет 2 июня The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
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