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WP: Си Цзиньпин велел найти способы помочь России деньгами в обход санкций

WP: Си Цзиньпин велел найти способы помочь России деньгами в обход санкций

Возможности помочь финансово Российской Федерации, не нарушая букву западных санкций, поручил найти своим подчиненным председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, пишет 2 июня The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

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