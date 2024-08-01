Посетителей фестиваля "Лето в Москве" научат создавать витражи

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков В августе на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проведут серию мероприятий, посвященных истории города и памятникам архитектуры, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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