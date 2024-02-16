Мошенники рассылают сообщения от имени главы ЦБ

Мошенники рассылают россиянам сообщения в мессенджерах от лица их начальников, были случаи, когда такие сообщения приходили даже якобы от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рассказала ее советник Ксения Юдаева, чьи слова приводит РИА Новости.
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