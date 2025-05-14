Воздушная тревога охватила пять областей Украины и части ДНР под Киевом

В нескольких областях Украины и частях ДНР, контролируемых Киевом, объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре продолжаются, начавшись после атаки на Крымский мост, в которой обвиняются украинские спецслужбы.
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