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Половину бывших заключенных казахстанцев удалось трудоустроить

Половину бывших заключенных казахстанцев удалось трудоустроить

Об этом на заседании комиссии по правам человека при президенте сообщили представители МВД. Кроме того, по данным ведомства, в стране впервые за последнее десятилетие выделили средства на покупку спецтранспорта, комплексов для досмотра и блокираторов мобильной связи.

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