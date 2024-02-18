Половину бывших заключенных казахстанцев удалось трудоустроить

Об этом на заседании комиссии по правам человека при президенте сообщили представители МВД. Кроме того, по данным ведомства, в стране впервые за последнее десятилетие выделили средства на покупку спецтранспорта, комплексов для досмотра и блокираторов мобильной связи.
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