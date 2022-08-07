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Россия отмечает День железнодорожника

Россия отмечает День железнодорожника

Сегодня в России отмечают День железнодорожника. Праздник учредили 126 лет назад.  СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Россия отмечает День железнодорожника Его приурочили ко дню рождения императора Николая I, которого считают основателем железнодорожного дела в стране.

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