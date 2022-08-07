Сегодня в России отмечают День железнодорожника. Праздник учредили 126 лет назад. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Россия отмечает День железнодорожника Его приурочили ко дню рождения императора Николая I, которого считают основателем железнодорожного дела в стране.
Сегодня в России отмечают День железнодорожника. Праздник учредили 126 лет назад. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Россия отмечает День железнодорожника Его приурочили ко дню рождения императора Николая I, которого считают основателем железнодорожного дела в стране.
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