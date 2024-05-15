Арестович: Российский батальон в Сумской области сильно ударит по Западу

Наступление России в Харьковской области и вероятный прорыв в Сумской ставят Украину в неловкое положение перед Западом, в частности США, которые только что предоставили очередной многомиллиардный пакет помощи.
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